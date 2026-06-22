Команды со всей России смогут подать свои HR‑проекты на премию «В кадре»

Команды по работе с персоналом пригласили поучаствовать в премии «В кадре»

Прием заявок на премию правительства Москвы «В кадре» продолжится до 19 июля. К участию приглашаются команды по работе с персоналом со всей России, заявили организаторы премии.

На текущий момент к конкурсу присоединились организации из Красноярской, Мурманской, Омской, Архангельской областей, Башкирии и Татарстана, ДНР, федеральных министерств, госкорпораций, а также московские организации.

Отмечается, что все представленные проекты реализованы в 2025 году и продемонстрировали эффективные решения по работе с персоналом.

«Второй год подряд премия «В кадре» объединяет яркие HR-проекты страны. Появляются новые успешные кадровые решения, а значит, работа в этом направлении идет постоянно», — рассказала руководитель управления кадровых сервисов правительства Москвы Полина Логинова.

По ее словам, основной целью является не просто награждение победителей, а демонстрация того, что грамотный вклад в таланты повышает эффективность команд.

«Мы хотим показать, как эти сильные команды каждый день меняют к лучшему наши города, регионы и нашу страну. В этом плане премия — отличная площадка для обмена идеями», — добавила она.

Подать на премию можно проекты любого масштаба и вне зависимости от затраченного бюджета. Решения должны развивать сотрудников, мотивировать работать на благо города, региона и страны, а также вносить вклад в развитие госсектора.

Уточняется, что это могут быть корпоративные ИТ-решения, внутренние каналы коммуникации, программы стажировок, наставничества или развития персонала, командные мероприятия или другие кадровые инициативы.

В финал пройдут 60 команд. Жюри из экспертов и топ-руководителей госсектора и бизнеса определит 24 лауреата и 12 победителей. Их объявят на торжественной церемонии в октябре в Москве. Команды, занявшие первые места в основных номинациях, разделят между собой призовой фонд.

Ранее сообщалось, что в апреле правительство Москвы объявило о старте приема заявок на второй сезон премии «В кадре».