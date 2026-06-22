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Бизнес

Россиянам объяснили, является ли зачисление зарплаты ночью нарушением

Эксперт Исакова: зачисление зарплаты ночью не является нарушением
Elle Aon/Shutterstock/FOTODOM

Руководитель группы трудовых отношений и кадровых систем Level Group Юлия Исакова рассказала RT, что зачисление зарплаты в ночное время не является нарушением.

По ее словам, поступление денег на счет работника зависит многих факторов — от особенности работы банка (некоторые организации могут работать круглосуточно, но массовые зачисления проводят в ночные часы или рано утром), типа перевода (между счетами одного банка или с помощью системы быстрых расчетов), от даты и времени отправки средств работодателем.

«Если бухгалтерия направила платежные документы вечером, фактическое зачисление зарплаты может произойти уже ночью или на следующий день», — добавила Исакова.

Новость дополняется.

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