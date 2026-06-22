В СФР назвали регионы, где средняя пенсия превысила 30 тысяч рублей

В мае 2026 года средний размер пенсии среди неработающих граждан превысил 30 тысяч рублей в 13 регионах страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России (СФР).

По информации СФР, в мае 2026 года средняя пенсия неработающих граждан превысила 30 тысяч рублей в Хабаровском крае (30 229 руб.), Карелии (31 786 руб.), Архангельской области (32 654 руб.), республике Коми (33 011 руб.), Якутии (34 640 руб.), Сахалинской области (35 118 руб.), Мурманской области (35 655 руб.), Ямало-Ненецком АО (38 112 руб.), Ханты-Мансийском АО (38 463 руб.), Магаданской области (39 242 руб.), Камчатском крае (39 444 руб.), Ненецком АО (40 082 руб.) и Чукотском АО (44 069 руб.).

До этого директор программы федерального методического центра (ФМЦ) повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Нина Гукасова заявила, что никогда не работавшие официально россияне будут получать только социальную пенсию. По ее словам, у таких граждан индивидуальный пенсионный коэффициент не достигает 30 и нет страхового стажа в 15 лет, но они могут рассчитывать на выплаты по старости.

Ранее финансист назвал две категории россиян с пенсией более полумиллиона.