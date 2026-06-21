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Бизнес

Король Великобритании впервые расскажет, сколько налогов он платит

Король Карл III впервые представит общественности данные об уплате налогов
Henry Nicholls/Pool Photo via AP

Король Великобритании Карл III впервые представит общественности информацию о размере уплачиваемых им налогов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя королевской семьи.

Детали будут раскрыты в ежегодном отчете королевской семьи в четверг, 25 июня. По закону король Карл III не обязан платить подоходный налог, налог на прирост капитала или налог на наследство с имущество, которое он получил от королевы Елизаветы, но он добровольно согласился платить некоторые налоги.

В статье отмечается, что Букингемский дворец стремится повысить прозрачность финансовых операций и расширить понимание гражданами Британии принципов отчетности королевского двора. Сообщается также, что помимо £132 млн (более 12,8 млрд рублей), которые король получил от правительства в 2025/26 налоговом году на выполнение королевских обязанностей, он также имеет доход от земли, частных владений и инвестиций.

В прошлом году Комитет по государственному аудиту британского парламента начал расследование в отношении условий предоставления жилой недвижимости членам королевской семьи.

Ранее британский политик предрек конец монархии.

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