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Бизнес

«Инфляции не будет»: Маск предложил раздать народу деньги из бюджета США

Маск: США следует отправить деньги из бюджета напрямую людям
Nathan Howard/Reuters

Правительству США следует раздать деньги напрямую людям, а не получать доли в крупнейших компаниях, разрабатывающих искусственный интеллект. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X.

«Лучше просто отправлять деньги людям напрямую из казны. Пока рост цен на товары и услуги превышает увеличение денежной массы, что будет иметь место в случае с искусственным интеллектом и роботами, инфляции не будет. По сути, я предсказываю, что мы будем отчаянно бороться с дефляцией», — написал бизнесмен.

Таким образом Маск отреагировал на слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о желании Белого дома стать совладельцем каждой крупной американской ИИ-компании. По его словам, в подобном решении власти видят «суверенный фонд благосостояния».

В апреле Маск заявил, что лучшим способом справиться с безработицей в Соединенных Штатах является раздача властями денег населению. По мнению самого богатого предпринимателя в истории, такое решение лучше всего помогло бы гарантировать «всеобщий высокий доход».

Ранее в Госдуме ответили, почему самый богатый человек в мире не может остановить все войны.

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