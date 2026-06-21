Соцфонд назвал средний размер пенсии неработающих россиян

Средний размер пенсионного обеспечения неработающих граждан в России в мае 2026 года практически достиг 26 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России, которые изучил ТАСС.

Согласно статистике, средняя пенсия неработающих россиян в мае составила 25 839 рублей. Годом ранее этот показатель находился на уровне около 24 тыс. рублей. Таким образом, за год выплаты увеличились более чем на 1,8 тыс. рублей. В то же время средний размер пенсии работающих пенсионеров в мае текущего года составил 23,7 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что в 12 регионах России зафиксирована средняя пенсия на отметке выше 30 тысяч рублей. Лидером по величине выплат стала Чукотка, где пенсионеры в среднем получали 42 264 руб.

В список также вошли: Ненецкий АО (38 867 руб.), Камчатка (37 662 руб.), Магаданская область (37 497 руб.) и Ханты-Мансийский АО (37 090 руб.). Далее следуют Ямало-Ненецкий АО (36 429 руб.), Мурманская область (34 265 руб.), Сахалин (33 726 руб.), Якутия (33 712 руб.), Республика Коми (32 262 руб.), Архангельская область (31 728 руб.) и Карелия (31 093 руб.).

Ранее стало известно, кто из россиян получает пенсию более 150 тыс. рублей.