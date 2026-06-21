Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Нападение на ТЦ в КраснодареВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Соцфонд назвал средний размер пенсии неработающих россиян

Соцфонд РФ: средняя пенсия неработающих россиян достигла в мае 26 тыс. рублей
Dilok Klaisataporn/Shutterstock/FOTODOM

Средний размер пенсионного обеспечения неработающих граждан в России в мае 2026 года практически достиг 26 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России, которые изучил ТАСС.

Согласно статистике, средняя пенсия неработающих россиян в мае составила 25 839 рублей. Годом ранее этот показатель находился на уровне около 24 тыс. рублей. Таким образом, за год выплаты увеличились более чем на 1,8 тыс. рублей. В то же время средний размер пенсии работающих пенсионеров в мае текущего года составил 23,7 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что в 12 регионах России зафиксирована средняя пенсия на отметке выше 30 тысяч рублей. Лидером по величине выплат стала Чукотка, где пенсионеры в среднем получали 42 264 руб.

В список также вошли: Ненецкий АО (38 867 руб.), Камчатка (37 662 руб.), Магаданская область (37 497 руб.) и Ханты-Мансийский АО (37 090 руб.). Далее следуют Ямало-Ненецкий АО (36 429 руб.), Мурманская область (34 265 руб.), Сахалин (33 726 руб.), Якутия (33 712 руб.), Республика Коми (32 262 руб.), Архангельская область (31 728 руб.) и Карелия (31 093 руб.).

Ранее стало известно, кто из россиян получает пенсию более 150 тыс. рублей.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 20 июня. Закрытие Ормузского пролива, нападение в ТЦ и лесные пожары из-за шелкопряда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!