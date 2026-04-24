Визовый центр Японии ужесточил проверки документов россиян

Японский визовый центр в Москве ужесточил проверку документов, что привело к увеличению срока рассмотрения заявок. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

Визовый центр Японии в российской столице открылся в феврале этого года. Весной он начал применять собственную административную практику, которая оказалась строже более лояльных правил посольства Японии, которые оставались одним из ключевых драйверов спроса на туры в эту страну, отметили в АТОР.

По словам экспертов, в первые недели после запуска к визовому центру вопросов не возникало, но сейчас процедура стала излишне забюрократизированной, что создает дополнительные сложности для туроператоров и нервирует туристов.

В АТОР подчеркнули, что наиболее ощутимое расхождение с прежней практикой наблюдается в процедуре исправления ошибок в документах. Если в консульском отделе посольства замечания озвучивались единым списком и правки можно было внести оперативно, то теперь внесение изменений превращается в многоэтапный «пинг-понг».

После получения замечаний от сотрудников визового центра нет возможности внести коррективы в короткие сроки, в связи с чем требуется заново записываться на подачу через электронную очередь, что существенно затягивает процесс, добавили в ассоциации.

Основной тип визы для поездки в Японию — краткосрочная туристическая виза (до 30 или 90 дней). Многократная выдается на срок до 3-х лет при наличии хотя бы одной поездки в Японию за последние 3 года.

Ранее в МИД назвали дискриминацией ужесточение правил выдачи шенгенских виз гражданам России.

 
