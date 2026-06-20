Мировые цены на азотные удобрения упали почти на 50%

Мировые цены на азотные удобрения упали, несмотря на оптимистичные прогнозы трейдеров относительно скорого восстановления безопасного судоходства в Ормузском проливе. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные агентства Argus.

Уточняется, что согласно последним отраслевым данным, котировки упали почти на 50%, что позволило ценам вернуться к показателям, наблюдавшимся до начала конфликта на Ближнем Востоке.

По данным агентства, с апреля этого года стоимость тонны кабида упала с $918 до $475 за тонну, что сопоставимо с ценой до начала конфликта США и Израиля с Ираном. Как отмечает издание, падение началось еще до подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Основными причинами снижения стоимости эксперты называют слабый сезонный спрос и ожидания возобновления экспорта удобрений из Китая, который является одним из крупнейших производителей карбамида в мире, отмечает FT.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов ранее предупредил, что конфликт на Ближнем Востоке уже привел к нефтяному кризису, а в в дальнейшем ситуация может стать причиной подорожания удобрений, цены на которые уже увеличились на 30%, а значит, продовольствие станет менее доступным. Министр не исключил, что блокада Ормузского пролива и санкции против России могут привести к экономическому спаду в мире. По его словам, для предотвращения такого исхода необходимо перезагрузить мышление в пользу базовых ценностей, «а не надуманных приоритетов, приносящих вред развитию».

Ранее стало известно, что конфликт вокруг Ирана поднял цены на продукты до трехлетнего максимума.