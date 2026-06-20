Названа самая прибыльная подработка в Москве

Укладка керамической и другой плитки является самой прибыльной подработкой в Москве. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на экспертов «Авито Подработки», которые изучили данные за январь-май текущего года.

Плиточники могут получать 155 тыс. рублей в месяц, что на 37% больше, чем в 2025 году.

На втором месте по уровню предлагаемого вознаграждения находятся автослесари — 147 тыс. рублей (+9%). На третьем месте оказались ремонтники — 122 тыс. рублей (+18%).

Маляры могут заработать в среднем 116,9 тысячи рублей в месяц (+27% в годовом выражении), а автомеханики - 111,9 тысячи рублей (+20% за год).

В Московской области самым выгодным вариантом подработки стала работа монтажника — 155 тыс. рублей в месяц (+81%). Примерно столько же могут получать сборщики мебели (148 тыс. рублей).

В целом по региону за первые пять месяцев года среднее предлагаемое вознаграждение в месяц при неполной занятости составило 48,8 тыс. рублей.

В «Авито Подработке» отметили, что интерес к подработке в Московской области за год увеличился на 15%.

Ранее были названы лучшие подработки для пенсионеров.