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Общество

Названы лучшие подработки для пенсионеров

Эксперт Ларионова: выгодные подработки для пенсионеров — в ритейле и логистике
Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM

Получать больше 50 тысяч в месяц на пенсии можно, если брать подработки. Об этом «Газете.Ru» рассказала Анна Ларионова, директор по маркетингу цифровой платформы гибкой занятости Ventra Go!

Ритейл остается одной из сфер, где постоянно нужны люди на смены. Это позиции помощника кассира, работника торгового зала, сборщика заказов, курьера. В общепите и гостиничной сфере пенсионеры могут искать подработку поваром, пекарем, помощником повара. Здесь чаще всего понадобится оформление медицинской книжки но, зачастую, платформы гибкой занятости готовы возместить затраты на них. Еще одно из самых понятных направлений для подработки — склады, логистика и рынок электронной коммерции. Пенсионеры могут рассматривать позиции комплектовщика, упаковщика, оператора, сборщика заказов или сотрудника пункта выдачи.

«Заработать на таких позициях можно от 2 тысяч рублей до 8 тысяч рублей в регионе, от 5 до 13 тысяч рублей в Москве», — объяснила она.

Для выхода на подработку пенсионеру нужны не только желание и свободное время. Важно быть готовым к требованиям рынка и рассчитывать нагрузку с учетом своих устоявшихся привычек и здоровья.

«Также необходима базовая цифровая грамотность: смартфон, мессенджеры, приложение, электронные пропуска, касса, терминал, программы. Нужно учитывать, что не каждому пенсионеру подойдут тяжелые нагрузки – грузчик, курьер подразумевают, что придется поднимать тяжести, быть много на ногах», — отметила эксперт.

Таким образом, подработка для пенсионера может стать отличным способом накопить на нужную цель или закрыть дыры в бюджете.

«2-4 выхода в неделю уже обеспечат достойную прибавку к пенсии. К тому же, гибкая занятость помогает пенсионеру попробовать себя в новых ролях и в разных компаниях. Однако выбирать нужно не по сумме вознаграждения, а скорее по собственной готовности выполнять ту или иную работу», — резюмировала она.

Ранее экономист назвала самые прибыльные и недооцененные подработки в 2026 году.

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