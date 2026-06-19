Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Британия изменила условия генеральной лицензии для Lukoil International

Власти Британии смягчили условия генеральной лицензии для Lukoil International
Savvapanf Photo/Shutterstock/FOTODOM, Илья Питалев/РИА Новости

Правительство Великобритании изменило условия выдачи генеральной лицензии компании Lukoil International GmbH — структуры, владеющей зарубежными активами «Лукойла». Об этом сообщили в управлении по осуществлению финансовых санкций в составе минфина Соединенного Королевства.

Согласно предыдущей версии лицензии, Lukoil International или ее дочерние компании вправе получать какие-либо денежные средства от продажи активов только в том случае, если они переводятся на замороженный счет, или при условии, что «Лукойл» напрямую или опосредованно более не контролирует эту структуру. Эти ограничения было решено отменить. При этом в документе отмечается, что «Лукойлу» не должны поступать средства от продажи активов.

Генлицензия действует до 25 августа 2026 года. Изначально она была выдана 27 ноября 2025 года на срок до 26 февраля. Лицензия была продлена 25 февраля на шесть месяцев.

15 июня Евросоюз ввел дополнительные санкции против России, включив в черный список свыше 80 физических лиц и организаций. В расширенный список европейских рестрикций вошли компания «Лукойл — Западная Сибирь», «Газпромнефть Шиппинг», головная структура российской компании NtechLab, а также Президентский фонд культурных инициатив.

Ранее «Лукойл» отчитался об убытках за прошлый год.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Когда массаж опасен: 7 симптомов, с которыми нельзя ложиться на кушетку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!