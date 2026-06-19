Британия изменила условия генеральной лицензии для Lukoil International

Правительство Великобритании изменило условия выдачи генеральной лицензии компании Lukoil International GmbH — структуры, владеющей зарубежными активами «Лукойла». Об этом сообщили в управлении по осуществлению финансовых санкций в составе минфина Соединенного Королевства.

Согласно предыдущей версии лицензии, Lukoil International или ее дочерние компании вправе получать какие-либо денежные средства от продажи активов только в том случае, если они переводятся на замороженный счет, или при условии, что «Лукойл» напрямую или опосредованно более не контролирует эту структуру. Эти ограничения было решено отменить. При этом в документе отмечается, что «Лукойлу» не должны поступать средства от продажи активов.

Генлицензия действует до 25 августа 2026 года. Изначально она была выдана 27 ноября 2025 года на срок до 26 февраля. Лицензия была продлена 25 февраля на шесть месяцев.

15 июня Евросоюз ввел дополнительные санкции против России, включив в черный список свыше 80 физических лиц и организаций. В расширенный список европейских рестрикций вошли компания «Лукойл — Западная Сибирь», «Газпромнефть Шиппинг», головная структура российской компании NtechLab, а также Президентский фонд культурных инициатив.

Ранее «Лукойл» отчитался об убытках за прошлый год.