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Бизнес

Аналитик объяснила снижение ключевой ставки и дала прогноз на конец года

Финансовый аналитик Фурзикова: к концу года ключевая ставка снизится до 11%
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Центробанк осторожно относится к снижению ключевой ставки и не предпринимает резкие шаги на фоне сохранения проинфляционных рисков. В том числе это связано с дефицитом кадров, неопределённостью с бюджетом, однако сама по себе тенденция к снижению ставки сохранится, отметила в беседе с RT финансовый директор «Альфа-Денег» Екатерина Фурзикова.

«Наибольшее значение для Банка России будут иметь темпы замедления годовой инфляции — это условие для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики», — подчеркнула она.

Важно, что на решения регулятора по ставке влияет и общая ситуация в мире, давящая на рубль – так, например, если рубль ослабнет, то ЦБ будет действовать ещё осторожнее, пояснила эксперт.

Среди последствий действий регулятора она в первую очередь отметила доступность кредитов, напомнив, что уже после апрельского снижения число выданных россиянам займов выросло. В то же время депозиты по-прежнему остаются выгодными для вложения средств, так как ставка превышает инфляцию, отметила Фурзикова. В то же время рынку МФО она предсказала снижение количества заёмщиков, напомнив, что в этой сфере повышаются требования к качеству портфеля.

Что касается прогноза на будущее, то, по мнению аналитика, к концу года стоит ожидать ставку на уровне 11–12% годовых. Аналитик также пояснила, что регулятор может перейти к более активному снижению ставки, если инфляция замедлится на уровне 4%, а рубль будет крепнуть. В то же время наоборот могут сыграть такие факторы, как геополитическая напряжённость и падение рубля на фоне стоимости энергоносителей, заключила эксперт.

Напомним, ЦБ на сегодняшнем заседании снизил ключевую ставку до 14,25%. Это девятое подряд уменьшение ставки. По мнению экономистов и финансовых аналитиков, опрошенных «Газетой.Ru», банки начнут снижать ставки по вкладам и кредитам в ближайшие две недели после заседания ЦБ. Что будет с курсом рубля и какое решение по ключевой ставке Банк России может принять на следующем заседании — в материале «Газеты.Ru».

Набиуллина ранее оценила возможность дальнейшего снижения ключевой ставки.

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