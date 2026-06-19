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Бизнес

Набиуллина рассказала о прогнозе Центробанка по росту ВВП России

Набиуллина: ЦБ ждет роста ВВП России на 0,5% по итогам первого полугодия
Наталия Шатохина/news.ru/Global Look Press

По прогнозу Центрального банка, рост ВВП России в первом полугодии 2026 года достигнет примерно 0,5%. Такую цифру назвала Эльвира Набиуллина на брифинге, который прошел после очередного заседания совета директоров регулятора, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Как пояснила глава ЦБ, в начале года экономика развивалась довольно вяло, но уже к апрелю наметилось улучшение. Она напомнила, что, по информации Росстата, в первом квартале ВВП сократился на 0,2%, однако это во многом объясняется действием временных факторов.

«Апрель уже вывел ВВП в положительную область, и в целом мы оцениваем рост экономики за январь-апрель в 0,3%. По итогам полугодия мы ждем где-то на уровне 0,5%», — отметила Набиуллина.

На заседании 19 июня совет директоров ЦБ в девятый раз подряд снизил ключевую ставку — теперь она составляет 14,25% годовых. Регулятор зафиксировал замедление базового инфляционного давления: его годовой показатель колеблется в диапазоне от 4 до 5%. При этом общая годовая инфляция к середине июня выросла до 5,6%.

Ранее Путин заявил о росте российского ВВП в апреле.

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