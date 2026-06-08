Россиянам объяснили, как повысить шансы на одобрение кредита

Банки отказывают россиянам по 80,5% заявок на розничные кредиты, включая потребительские займы, кредитные карты, автокредиты и ипотеку. Но получить одобрение все еще можно, если заранее проверить кредитную историю, снизить долговую нагрузку и не подавать заявки сразу в несколько банков, рассказал «Газете.Ru» эксперт в сфере потребительского кредитования, операционный директор ООО «Космовизаком» Дмитрий Михайлов.

«К марту 2026 года доля отказов по таким заявкам выросла за год на 1,3 процентного пункта. Требования банков стали жестче, но кредиты продолжают выдавать тем, кто может подтвердить доход и выглядит надежным заемщиком. Опечатка в анкете, завышенный доход, устаревшие данные о работодателе — все это воспринимается банком как сигнал тревоги. Разбираться, случайность это или умышленное искажение данных, никто из банковских клерков не станет», — предупредил Михайлов.

По его словам, начинать нужно с документов: для потребительского кредита обычно нужны паспорт, СНИЛС или ИНН, справка о доходах и копия трудовой книжки. Зарплатным клиентам иногда достаточно паспорта — часть данных уже есть у банка, сказал финансист. Для автокредита дополнительно могут понадобиться водительское удостоверение, ПТС и договор купли-продажи, добавил Михайлов. Для ипотеки список шире: банк запросит документы на объект, выписку из ЕГРН, оценку, а при необходимости — свидетельства о браке и рождении детей, уточнил эксперт.

По его словам, второй важный показатель — долговая нагрузка: банк смотрит, какую часть ежемесячного дохода человек уже тратит на кредиты. Безопасный уровень — не выше 50%, а лучше заметно ниже, констатировал Михайлов. При проверке могут всплыть забытые кредитные карты, поручительства или старые займы в МФО, предупредил эксперт.

Он посоветовал не рассылать заявки сразу во много банков — лучше ограничиться одним-двумя обращениями в месяц, ведь каждый запрос попадает в бюро кредитных историй, а резкий поток заявок скоринг может воспринять как признак финансовых проблем.

Перед подачей заявки эксперт призвал проверить кредитную историю и персональный кредитный рейтинг. Он рассчитывается по шкале от 1 до 999 баллов и меняется после обновления данных. Если рейтинг ниже 700 баллов, эксперт рекомендовал сначала закрыть просрочки, убрать ненужные кредитные карты или снизить лимиты по ним, а затем 6–12 месяцев аккуратно формировать положительную историю.

Ошибки в кредитной истории тоже нужно исправлять заранее, констатировал Михайлов. Неточности можно оспорить через бюро кредитных историй, а узнать, где хранится досье, можно через «Госуслуги». На восстановление репутации обычно уходит от трех до 12 месяцев, сказал финансист.

«Комфортные условия кредитования — результат системной подготовки, финансовой дисциплины и внимания к деталям. Те заемщики, которые подходят к этому вопросу серьезно, имеют высокий шанс получить одобрение даже в нынешней экономической ситуации», — заключил Михайлов.

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