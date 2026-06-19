Набиуллина оценила влияние ИИ на рынок труда

Набиуллина: влияние ИИ на рынок труда с годами будет расти

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что искусственный интеллект пока не стал ключевым фактором на рынке труда, однако его роль будет постепенно усиливаться. Такое заявление она сделала на пресс-конференции после заседания совета директоров, посвященного денежно-кредитной политике, пишет РИА Новости.

«Что касается искусственного интеллекта. Мы не видим пока макроэкономического эффекта с точки зрения рынка труда, пока не играет определяющую роль. Для отдельных компаний это повышает производительность труда, которые умело используют искусственный интеллект. И влияние этого фактора, я думаю, с годами будет увеличиваться», — отметила Набиуллина.

В мае президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума, заявил, что сценарий, при котором миллионы людей по всему миру будут вынуждены менять специальность из-за развития ИИ, вполне возможен. По мнению президента, внедрение нейросетей в первую очередь затронет профессии, не требующие высокого уровня подготовки персонала.

Ранее в Сбере заявили о трансформации навыков людей под влиянием ИИ.