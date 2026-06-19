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Бизнес

Активы «Южуралзолота» приобрели за 93,2 млрд рублей

«БТС — мост холдинг» на аукционе приобрел активы ЮГК за 93,2 млрд рублей
Александр Кондратюк/РИА Новости

«БТС — мост холдинг» стала победителем аукциона по продаже 67,2% акций золотодобывающей компании «Южуралзолото» (ЮГК) и других активов группы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выписку из протокола подведения итогов торгов, которые организовало Росимущество.

Торги были признаны состоявшимися. Начальная стоимость лота составляла 162,02 млрд рублей. Во время голландского аукциона, который предусматривает снижение цены лота в ходе торгов, стоимость достигла 93,2 млрд рублей. «БТС — мост холдинг» приобрел активы ЮГК за эту сумму.

В мае аукцион по продаже акций этой золотодобывающей компании и других активов группы признали несостоявшимся. Причиной стало отсутствие заявок на участие. Прием заявок проходил с 8 мая до 15 мая. Начальная стоимость лота составляла 162,02 млрд рублей. Шаг аукциона установили на уровне 3,2 млрд рублей — это 2% от стартовой цены. Размер задатка составлял 32,4 млрд рублей, или 20% от начальной стоимости.

Как сообщало Росимущество, правительство России решило выставить на продажу 67,2% акций ЮГК и другие активы группы, которые по решению суда перешли в собственность государства. Сам пакет акций «Южуралзолота» оценили в 140,4 млрд рублей.

Решение о продаже активов приняли после того, как 11 июля Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России об обращении в доход государства акций компании, принадлежавших Константину Струкову.

Ранее Россия резко нарастила выпуск золота и сократила производство серебра.

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