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Общество

Психолог объяснила, как пережить резкое исчезновение партнера

Психолог Сальникова: если партнер прибегнул к гостингу, это его ответственность
Shutterstock

Россияне все чаще расстаются через «гостинг» — внезапное исчезновение без объяснений. Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» предупредила, что главная ошибка в такой ситуации — попытка залезть в голову к тому, кто ушел.

«Не додумывайте за других. У вас нет хрустального шара. Даже если вы спросите, вам могут соврать или не ответить вовсе», — сказала специалист.

Чтобы пережить пропажу и не скатиться в самокопание, она посоветовала прекратить бесконечное расследование причин случившегося.

По ее словам, в данном случае хорошо работает метафора ножа на кухне: порезавшись люди не размышляют, почему нож оказался на пальце, а останавливают кровь. Точно так же стоит поступить с душевной раной. Важно взять ответственность за себя, а не за того, кто исчез: если человек ушел — это его забота.

Согласно исследованию дейтинг-сервиса Mamba, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», самой частой причиной, почему россияне исчезают без объяснений после свидания, оказалось не безразличие, а страх задеть чувства. Так, 59% женщин и 54% мужчин признались, что просто не хотели обидеть человека, а треть не знали, как вежливо завершить общение.

Ранее психолог объяснила, почему нельзя «уходить в игнор» в конфликте с партнером.

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