Почти половина россиян часто испытывают стресс на работе

WEBBANKIR: почти 45% работающих россиян часто сталкиваются со стрессом

Почти 45% опрошенных россиян часто испытывают стресс на работе, причем 11% находятся в таком состоянии постоянно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовой онлайн-платформой WEBBANKIR (есть у «Газеты.Ru»).

Еще 53,3% респондентов заявили, что сталкиваются со стрессом иногда или редко. Никогда не испытывают его на работе только 2% опрошенных.

Главной причиной стресса россияне назвали плохую организацию рабочего процесса — такой вариант выбрали 37,5% участников исследования. На втором месте оказались переработки и нехватка личного времени — 35,8%. Далее идут низкая зарплата — 34,2% и надоевшая рутина — 34%.

Часть респондентов связывают стресс с атмосферой в коллективе и стилем управления. На токсичные отношения пожаловались 26,7% опрошенных, на действия руководства — 25,8%.

Справляться со стрессом россиянам чаще всего помогают близкие люди и хобби. Общение с семьей и друзьями назвали способом восстановления 46,8% респондентов, увлечения — 45%. Около трети берут отпуск или стараются больше отдыхать, еще 31% занимаются спортом.

При этом 25% опрошенных принимают успокоительные, а 19,2% признались, что снимают стресс алкоголем. К психологу обращаются 6,7% участников опроса. К руководству или HR-специалистам с такой проблемой идут только 2,5%.

Несмотря на частый стресс, большинство россиян считают, что он не ухудшает качество их работы. Так ответили 76,4% респондентов. При этом 30% из них уверены, что стресс даже помогает им собраться.

Однако почти половина опрошенных не готовы долго мириться с таким состоянием. Сменить работу из-за частого стресса согласились бы 46,7% россиян.

В опросе приняли участие 1,3 тыс. россиян.

Ранее россиянам объяснили, почему концентрация падает к концу рабочего дня.