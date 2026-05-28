Россиянам напомнили размер налогового вычета на детей

Россияне могут получить до 13 тыс. рублей в качестве налогового вычета на детей, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Размер стандартного налогового вычета каждому из родителей на первого ребенка составляет 1,4 тыс. рублей, на второго — 2,8 тыс. рублей, на третьего и каждого последующего ребенка — 6 тыс. рублей. Стандартные налоговые вычеты единственному родителю предоставляются в двойном размере — 2,8 тыс. рублей, 5,6 тыс. рублей и 12 тыс. рублей соответственно. Предельный доход, до достижения которого сохраняется право на налоговый вычет, составляет 450 тыс. рублей. Соответственно, вычет не предоставляется с месяца, когда доход работника превысил данную величину», — отметил Балынин.

По его словам, при наличии в семье двух детей каждый из родителей может освободить от налогообложения 4,2 тыс. рублей (1,4 тыс. + 2,8 тыс. рублей). Соответственно, сумма экономии на уплате НДФЛ (с учетом обложения налогом по ставке в 13%) составляет 546 рублей (13% от 4,2 тыс. рублей) ежемесячно каждому родителю. Поэтому на семью из приведенного примера в год за счет стандартных налоговых вычетов получится законно снизить объем налоговых платежей на 13 104 рубля (546*12*2), подчеркнул Балынин.

Он заключил, что если налогоплательщик ранее получал налоговый вычет на детей, то документы представлять работодателю ежегодно теперь не нужно, налоговый вычет на детей предоставляется автоматически.

