Росимущество не смогло продать спиртзавод, конфискованный у владельца за поддержку ВСУ

Росимущество не смогло продать 72,9% акций тамбовского спиртзавода «Амбер Талвис», которые были изъяты у бизнесмена Юрия Шефлера за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это следует из данных ГИС «Торги».

Пакет акций компании продавался на торговой площадке за 3,9 млрд рублей, однако никто не подал заявку на участие в аукционе, поэтому торги не состоялись.

В январе правительство приняло решение приватизировать один из крупнейших в России спиртзаводов «Амбер Талвис» и бывший ликеро-водочный завод «СПИ-РВВК», изъятые у Шефлера за финансирование украинской армии.

«Амбер Талвис» находится в Новой Ляде в Тамбовской области, он входит в топ-10 крупнейших производителей спирта в России. Предприятие выпускает ректификованный этанол сортов «Люкс» и «Альфа», использующихся при производстве алкоголя. Ежегодная выручка завода составляла 1,5 млрд рублей.

В 2024 году люксембургская компания Amber Beverage Group Holding, принадлежащая Шефлеру, оценила потери от передачи ее спиртзавода «Амбер Талвис» российскому государству в €10,1 млн.

Ранее водочного магната Шефлера включили в перечень террористов и экстремистов.