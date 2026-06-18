Путин дал старт работе нового сборочно-испытательного комплекса в Татарстане

Президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт работе нового сборочно-испытательного комплекса «Казанькомпрессормаш» в Зеленодольске в Татарстане, который специализируется на оборудовании для производства сжиженного природного газа (СПГ), передает РИА Новости.

«Разрешаю», — сказал глава государства, после чего начался запуск агрегата.

Затем участники встречи сообщили президенту, что компрессорный агрегат запущен. Путин в ответ поздравил их с этим событием. Кроме того, он пожелал трудовому коллективу хорошей работы.

«Таких предприятий пока в России не было, это уникальное предприятие. Еще один шаг в укрепление технологической независимости и суверенитета России», — подчеркнул президент.

До этого специалисты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина создали программное обеспечение, которое позволяет повысить производительность малотоннажных заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ) до 7% и сократить энергозатраты до 5%.

Ранее Путин объяснил, что означает для страны суверенитет.