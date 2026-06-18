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Бизнес

Суд не стал приостанавливать производство по иску ЦБ РФ к Euroclear

Суд отказал Euroclear в приостановке исполнения решения по иску ЦБ России
Nicolas Maeterlinck/Global Look Press

Арбитражный суд Москвы отказал крупному международному центральному депозитарию Euroclear Bank, просившему приостановить принудительное исполнение приставами решения о взыскании с него порядка €200 млрд убытков в пользу Центробанка РФ. Об этом заявил РИА Новости один из участников заседания, которое проходило в закрытом режиме.

«В приостановлении исполнительного производства отказано», — сказал источник.

15 мая суд удовлетворил иск Центробанка о взыскании с Euroclear €200 млрд из-за блокировки активов и упущенной выгоды от этого. Позднее инстанция одобрила обращение этого решения к немедленному исполнению судебными приставами.

4 июня в суд поступило ходатайство бельгийского банка о приостановлении исполнительного производства. Euroclear попросил разъяснить порядок и способ исполнения судебного решения.

Ранее в ЦБ прокомментировали решение суда о взыскании €200 млрд с Euroclear.

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