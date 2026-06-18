Суд не стал приостанавливать производство по иску ЦБ РФ к Euroclear

Арбитражный суд Москвы отказал крупному международному центральному депозитарию Euroclear Bank, просившему приостановить принудительное исполнение приставами решения о взыскании с него порядка €200 млрд убытков в пользу Центробанка РФ. Об этом заявил РИА Новости один из участников заседания, которое проходило в закрытом режиме.
«В приостановлении исполнительного производства отказано», — сказал источник.
15 мая суд удовлетворил иск Центробанка о взыскании с Euroclear €200 млрд из-за блокировки активов и упущенной выгоды от этого. Позднее инстанция одобрила обращение этого решения к немедленному исполнению судебными приставами.
4 июня в суд поступило ходатайство бельгийского банка о приостановлении исполнительного производства. Euroclear попросил разъяснить порядок и способ исполнения судебного решения.
Ранее в ЦБ прокомментировали решение суда о взыскании €200 млрд с Euroclear.