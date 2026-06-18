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Бизнес

Банк России повысил курсы доллара и евро

Центробанк повысил курс доллара в России на 61 копейку
LariBat/Shutterstock/FOTODOM

Центробанк России повысил официальные курсы иностранных валют на 19 июня. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Курс доллара изменился с 72,75 до 73,36 рубля, то есть на 61 копейку.

Евро 19 июня будет стоить дороже на 69 копеек. Официальный курс европейской валюты увеличился с 84,34 до 85,03 рубля.

Кроме того, подорожал и китайский юань. Стоимость валюты Поднебесной выросла с 10,76 до 10,83 рубля.

До этого старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк сделала прогноз: если в июне спрос на импорт и отток капитала из России будут сдержанными, курс доллара составит 75 рублей.

Она отметила, что в апреле-мае рубль укрепился в основном из-за резкого роста цен на нефть, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. Цены на нефть начали стремительно расти еще в марте, но экспортная выручка в Россию поступала с задержкой из-за особенностей расчетов, что отложило укрепление рубля.

Ранее Центробанк изменил порядок расчета официального курса евро к рублю.

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