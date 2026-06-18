Россиянам рассказали, как сэкономить на ЖКУ летом

Россияне могут сократить расходы на ЖКУ летом, если будут следить за объемами потребления, вовремя оплачивать квитанции и оформлять перерасчет за вывоз мусора при длительном отъезде. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его оценке, экономия может составить до 48%.

«Летом можно сэкономить и на вывозе мусора, если жильцы отсутствуют дома более пяти полных календарных дней подряд. Для перерасчета нужно обратиться в управляющую компанию и приложить документы, подтверждающие отъезд, например билеты на поезд или самолет. Дни отъезда и возвращения при этом не считаются днями отсутствия. Если человек отсутствовал дома 15 дней в июле, а ежемесячная плата за вывоз мусора составляет 505 рублей, заплатить придется только за 16 дней. В этом случае сумма снизится до 260,65 рубля, а экономия составит около 48%», — отметил Балынин.

По словам экономиста, речь должна идти не о жесткой экономии, а об «умной экономии», которая не ухудшает привычную жизнь человека. Важно отслеживать не только суммы, но и объемы потребления, сравнивать их не только с предыдущим месяцем, но и с предыдущими годами — когда мы знаем, сколько потребляем, мы можем понять, были ли такие объемы действительно необходимы, пояснил эксперт. Он напомнил, что даже выключенная из розетки, но оставленная кнопка техники продолжает потреблять электроэнергию.

Еще один способ избежать лишних расходов — не допускать просрочек по оплате ЖКУ. Задержки могут привести к пеням, а в отдельных случаях — к приостановке коммунальных услуг. За повторное подключение обычно приходится платить дополнительно, предупредил Балынин.

При покупке бытовой техники он посоветовал обращать внимание на класс энергосбережения — самый энергоэффективный класс обозначается буквой А, а дополнительные плюсы рядом с ней указывают на более высокий уровень экономичности.

Кроме того, снизить расходы на электричество помогает многотарифный счетчик. В пиковые часы утром и вечером электроэнергия стоит дороже, а ночью и ранним утром — обычно в 2,5–3 раза дешевле, поэтому часть бытовых задач можно переносить на менее дорогие часы, заключил экономист.

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