Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

В США подсчитали расходы на военную операцию против Ирана

Iran War Cost Tracker: расходы США на войну с Ираном составили $113,3 млрд
Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Расходы Соединенных Штатов на проведение военной операции против Ирана составили $113,3 млрд. Об этом сообщает портал Iran War Cost Tracker.

Ресурс ведет подсчеты средств, необходимых для содержания военослужащих, кораблей, переброшенных на Ближний Восток, а также для покрытия других сопутствующих расходов. Методика расчета основывалась на докладе министерства обороны конгрессу США, в котором говорилось, что первые шесть дней операции обошлись в $11,3 млрд, а в дальнейшем расходы составят $1 млрд в день.

Согласно финальному подсчету Iran War Cost Tracker, длившийся 108 дней конфликт на Ближнем Востоке обошелся американцам примерно в $113,3 млрд, и расходы на него больше не увеличиваются.

17 июня президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Ираном достигает всего, чего Соединенные Штаты хотели добиться, и даже большего.

15 июня Вашингтон и Тегеран объявили о том, что они заключат меморандум, который остановит боевые действия и позволит открыть Ормузский пролив.

Ранее Трамп похвалил Путина за помощь в урегулировании войны с Ираном.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему везение не дар, а навык и как его прокачать? 8 практических советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!