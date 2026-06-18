Италия увеличила импорт российского палладия

Поставки палладия из России в Италию в апреле увеличились в 2,5 раза в годовом выражении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

В публикации отмечается, что за апрель Италия импортировала из России необработанного палладия почти на €63 млн. В марте поставки были приостановлены, а в феврале — достигли максимальных с апреля 2023 года €65,8 млн.

До этого сообщалось, что поставки российских удобрений в страны Евросоюза за первые четыре месяца с начала года сократились почти в пять раз по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

Самыми активными покупателями были поляки, которые в апреле заплатили за удобрения из РФ €24,2 млн. Второе место по объему импорта этой продукции заняла Румыния (€6,4 млн), третье — Словения (€4,7 млн), четвертое — Болгария (€3 млн), а пятое — Италия (€2,3 млн). В рейтинге поставщиков удобрений в Евросоюз Россия в результате опустилась с лидирующих позиций на третью строчку.

Ранее Минсельхоз сообщил, что партнеры попросили РФ увеличить поставки удобрений.