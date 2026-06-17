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Бизнес

Россиянам назвали профессию, спрос на которую вырос из-за нового тренда в туризме

«Финансы Mail»: спрос на банщиков за год вырос на 27% из-за нового тренда в туризме
Павел Львов/РИА Новости

Спрос на банщиков в России весной 2026 года вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Россияне стали чаще пользоваться услугами спа и оздоровления на отдыхе, что повысило спрос на таких специлистов. Об этом сообщает «Финансы Mai» со ссылкой на исследовании «Авито Работы».

Интерес к таким вакансиям увеличился и со стороны соискателей. За год количество откликов на позиции банщиков выросло на 18%.

Одновременно россияне стали активнее интересоваться покупкой банных комплексов. По данным «Авито Товаров», спрос на такие объекты за год вырос на 97%, а число предложений готового бизнеса в категории бань и саун увеличилось на 11%.

В среднем по России купить комплекс бань и саун можно за 10 млн рублей. Стоимость зависит от региона, площади объекта, состояния помещений, оборудования, наличия земельного участка, дополнительных услуг и финансовых показателей бизнеса.

Рост интереса к банным комплексам отражается и на рынке труда. По мере развития таких объектов увеличивается потребность в профильных специалистах.

Самая заметная динамика спроса на банщиков зафиксирована в Крыму. Там число вакансий выросло более чем в два раза — на 111% год к году. Это может быть связано с развитием туристической инфраструктуры и увеличением числа гостиничных комплексов.

На втором месте оказалась Московская область, где спрос на банщиков вырос на 74%. Такой рост может объясняться развитием загородных баз отдыха и интересом жителей к оздоровительным процедурам.

В Санкт-Петербурге количество вакансий для банщиков увеличилось на 40%. Также в число регионов с заметным ростом вошли Ростовская область, где спрос вырос на 18%, и Москва с ростом на 14%.

Ранее россиянам посоветовали брать отпуск в июле.

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