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Бизнес

Россиянам объяснили, почему концентрация падает к концу рабочего дня

SOK: концентрация россиян к вечеру падает из-за переключения между задачами
DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

К концу рабочего дня концентрация россиян снижается из-за постоянного переключения между задачами, рассказала «Газете.Ru» директор по маркетингу сети сервисных офисов SOK Владлена Полуэктова.

«После пробуждения мозг располагает максимальным запасом когнитивных ресурсов, однако в течение дня они постепенно расходуются на принятие решений, обработку информации и рабочие коммуникации. Дополнительную нагрузку создают информационный шум, перегруженные календари, звонки, переписки и встречи. Особенно заметно это в компаниях с высокой коммуникационной активностью, где сотрудникам приходится постоянно переключаться между разными задачами и контекстами», — отметила Полуэктова.

По ее словам, именно поэтому сложные аналитические задачи, стратегическое планирование и подготовку важных отчетов лучше выполнять в первой половине дня. После обеда сотрудникам проще заниматься менее ресурсоемкими задачами, например согласованиями и ответами на письма, рекомендовала эксперт.

«Руководителям важно понимать, что продуктивность человека изменяется в течение дня. Если наиболее трудоемкие задачи ставить на время, когда сотрудники уже провели несколько встреч или обработали большой объем информации, качество работы заметно снизится», — предупредила Полуэктова.

Она добавила, что поддерживать концентрацию помогает правильно организованное рабочее пространство: для задач, требующих глубокого погружения, лучше подходят тихие зоны, а обсуждения и совместную работу удобнее проводить в переговорных комнатах или общих пространствах.

По данным hh.ru, почти 38% россиян считают себя наиболее продуктивными в первой половине дня — с 9:00 до 12:00.

Ранее сообщалось, что более половины россиян остались без отпуска летом.

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