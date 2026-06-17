Кореевед прокомментировал экономический рывок КНДР

Кореевед Ким: экономический рывок КНДР произошел в последние пять лет

Каноническое представление Запада об экономике КНДР не соответствуют нынешней от реальности. Об этом kp.ru заявил ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким.

Американская газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором отметила процветание экономики КНДР, несмотря на международные санкции. Специалист отметил, что западные представления основаны на сложной ситуации, которая была в Северной Корее в начале 2000-х.

По словам корееведа, прорыв страны начался после прихода к власти Ким Чен Ына. Сейчас КНДР запускает спутники, строит субмарины с атомными двигателями, а также разрабатывает гиперзвуковое оружие. Также в Пхеньяне возвели новый квартал на 50 тысяч квартир, что превысило план, рассчитанный на 10 тысяч квартир.

Эксперт подчеркнул, что мощный толчок произошел в последние пять лет, в которые страна оказалась полностью закрыта от внешнего мира из-за пандемии. В это время руководство КНДР ужесточило контроль и ввело «Политику единой торговли», заставив частников влиться в госструктуры.

При этом специалист напомнил, что развитие экономики КНДР происходит в условиях санкций. Однако предприниматели находят способы обходить ограничения.

«Армия выполняет много работ по гражданским направлениям. Например, по так называемой программе «20х10», запущенной в позапрошлом году. За десять лет в двадцати уездах и городках Северной Кореи должны создать предприятия, работающие на местном сырье, — производить для людей в провинции одежду, продовольственные товары», — рассказал Ким.

Он добавил, что Ким Чен Ын стремится совместить коммерческий опыт с северокорейской идеологией. Сейчас в стране есть собственные сайты, а также «храм науки» с тысячами компьютеров, где можно изучать лекции западных ученых.

Ранее КНДР заявила, что не откажется от ядерного оружия.