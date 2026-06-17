Россиянам рассказали, как начать бизнес

Начинающим предпринимателям не стоит стартовать с дорогого продукта, спрос на который еще предстоит доказать. Безопаснее выбирать сферы, где уже есть покупатели, понятная инфраструктура и возможность быстро проверить идею. Об этом «Газете.Ru» рассказала финансовый директор клиентского сервиса компании «Финтабло», эксперт по оцифровке и автоматизации бизнеса Светлана Лахтикова.

«Желание уйти из найма в собственное дело часто связано с поиском финансовой и профессиональной независимости. Однако запуск бизнеса с нуля остается рискованным, особенно если предприниматель сразу вкладывается в новый продукт без проверки спроса. Главное для начинающего предпринимателя — выбрать сферу, где уже есть спрос и готовая инфраструктура. Тогда получится стартовать с меньшими рисками», — отметила Лахтикова.

Одним из вариантов для первого бизнеса она назвала торговлю на маркетплейсах: такой формат позволяет проверить товар без запуска полноценного магазина и больших вложений в привлечение клиентов. Начать можно с небольших партий и простых категорий товаров, заранее изучив спрос и конкуренцию, считает Лахтикова.

Еще один вариант — B2B-подряд, когда небольшая компания оказывает услуги или поставляет товары другому бизнесу. По словам эксперта, такой формат может быть более предсказуемым, если предприниматель уже понимает выбранную сферу. Например, человек с опытом в маркетинге, PR, дизайне, IT или бухгалтерии может начать с небольшого агентства или проектной работы, пояснила Лахтикова. Она добавила, что на старте не обязательно нанимать большой штат: часть задач можно закрывать самостоятельно, а часть передавать специалистам на фрилансе. Лахтикова подчеркнула, что в таком бизнесе важно не зависеть от одного клиента: чем разнообразнее портфель заказчиков, тем ниже риск резкого падения доходов.

Третий вариант — франшиза. По словам эксперта, этот формат подходит тем, кто хочет использовать уже готовую бизнес-модель, а не строить концепцию с нуля. Однако перед покупкой франшизы важно внимательно изучить условия, реальные расходы, окупаемость и обязательства перед владельцем бренда, рекомендовала Лахтикова.

Эксперт заключила, что какой бы формат ни выбрал начинающий предприниматель, на старте важно считать экономику проекта, контролировать сроки, качество работы и не вкладывать все деньги в идею, которая еще не доказала спрос.

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