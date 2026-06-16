Экономист назвал самые востребованные профессии второй половины 2026 года

Экономист Шедько: инженеры и айтишники будут особенно востребованы во втором полугодии

Во второй половине 2026 года самый заметный дефицит кадров сохранится в промышленности, IT, строительстве, медицине, логистике и розничной торговле. Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

«Особенно востребованы будут инженеры-проектировщики, технологи, специалисты по робототехнике, IT-разработчики, DevOps-инженеры, специалисты по информационной безопасности, рабочие, врачи, фармацевты, водители, курьеры, строители и продавцы. В отдельных категориях зарплатные предложения уже выглядят заметно выше средних по рынку. Так, инженеры-проектировщики и технологи могут рассчитывать на 150–370 тыс. рублей, IT-специалисты — на 120–400 тыс. рублей, а высококвалифицированные рабочие — более чем на 250 тыс. рублей», — отметил Шедько.

По его словам, конкуренция за кадры усилится и станет новой нормой — бизнес будет бороться не за количество, а за конкретные компетенции.

Причин дефицита кадров несколько — демографическая ситуация, старение кадров, нехватка молодых специалистов, рост производства, инфраструктурные проекты и импортозамещение, подчеркнул экономист. Шедько считает, что особенно остро кадровый голод будет ощущаться в станкостроении, энергетике, жилищном строительстве, химической и фармацевтической промышленности, а также в пунктах выдачи маркетплейсов.

По словам эксперта, при низкой безработице работники получают больше возможностей для переговоров с работодателями. Шедько уверен, что компании будут предлагать востребованным специалистам не только рост зарплат, но и гибкий или гибридный график, обучение за счет работодателя, релокационные пакеты, компенсацию жилья, ДМС и ускоренный карьерный рост.

«Работодатели массово перейдут от внешнего найма к удержанию и внутреннему обучению — будут развивать существующих сотрудников, автоматизировать рутину, делегировать смежные функции и создавать программы переобучения», — допустил Шедько.

Для работников это означает более сильную позицию на рынке, но и новые требования. По словам эксперта, цениться будут междисциплинарность, владение ИИ-инструментами, готовность учиться и адаптироваться.

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