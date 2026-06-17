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Бизнес

Россиянам посоветовали проверять данные о себе в Едином реестре населения

Инвестор Виноградов призвал раз в год проверять данные из Единого реестра населения
«Газета.Ru»

Россиянам стоит хотя бы раз в год проверять сведения о себе в Едином федеральном информационном регистре населения, поскольку ошибки в данных могут привести к проблемам при получении госуслуг, оформлении кредита или проведении сделок. Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор Pro-Vision Communications Владимир Виноградов.

По его словам, Единый реестр населения представляет собой государственную базу данных, в которой собраны сведения о каждом жителе страны. В регистре содержится более 30 видов данных, включая ФИО, дату рождения, ИНН, СНИЛС, сведения о браке, детях, образовании, регистрации ИП и другие сведения, поступающие из различных ведомств.

Виноградов отметил, что с 1 января 2026 года россияне могут получить выписку из реестра через портал госуслуг. Также за документом можно обратиться в МФЦ или налоговую инспекцию.

«Ошибки там не редкость: могут не обновить сведения о разводе, допустить неточность в паспортных данных или возникнет путаница из-за однофамильцев. Устаревшие сведения способны привести к отказу в кредите или проблемам с получением государственных услуг. При обнаружении ошибки обращаться нужно в ведомство, которое является источником информации. Так, паспортные данные исправляет МВД, сведения о семейном положении — органы ЗАГС, а информацию об ИНН — налоговая служба.», — отметил Виноградов.

Инвестор не видит серьезных рисков утечки данных из самого реестра, поскольку государственные системы защищены. Основной риск связан именно с неточностями в сведениях о гражданине, считает эксперт.

«Проверять информацию о себе рекомендуется хотя бы раз в год или после любых значимых изменений в жизни. Это как техническое обслуживание автомобиля: лучше выявить проблему заранее, чем столкнуться с ней в самый неподходящий момент», — заключил Виноградов.

Ранее россиянам разрешили добровольно ставить новую отметку в паспорте.

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