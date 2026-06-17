Стало известно, сколько доллар будет стоить на следующей неделе

На следующей неделе доллар будет стоить 73-73,5 рубля, евро — 85-85,5 рубля, юань — 10,8-10,9 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

«Пятничное решение ЦБ по ключевой ставке уже будет учтено рынком, в базовом сценарии мы ожидаем минус 50 базисных пунктов и уровень в 14%. В моменте при реализации такого сценария выраженной реакции курсов валют не ждем, однако снижение ставок является системным негативом для рубля, который накапливается с каждым секвестром «ключа». Другой важный момент — подпишут ли США и Иран меморандум о взаимопонимании на этой неделе. Если на Ближний Восток действительно вернется мир, цены на нефть могут продолжить спуск к $75, а спекулятивно настроенные участники российского рынка – начать активнее наращивать валютную позицию», — отметил Смирнов.

Он призвал не забывать про оживление импортеров и начавшийся сезон отпусков. Существенную часть валютного предложения абсорбируют покупки Минфином валюты по бюджетному правилу, добавил финансист. По его словам, геополитика в случае заметных негативных или позитивных изменений может, соответственно, усиливать либо ослаблять позиции российской валюты.

По данным Investing.com, 17 июня курс доллара на внебиржевом рынке превышал 71,9 рубля, евро — 83,4 рубля. Курс юаня на Мосбирже составлял более 10,7 рубля.

Ранее стало известно, как изменение бюджетного правила повлияет на курс рубля.