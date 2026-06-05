Аналитик спрогнозировал курс доллара в июле

В июле доллар подорожает до 76–78 рублей, а в августе — до 78–81 рубля. Рубль начнет медленно слабеть уже в начале июня, заявил «Газете.Ru» главный аналитик Инго Банка Петр Арронет.

«Один из факторов ослабления рубля — завершение налогового периода. Конец мая уже пройден, НДПИ оплачен, поэтому поступления валюты на внутренний рынок резко снизятся. Рубль начнет медленно ослабевать. Это связано с тем, что поступления валюты на внутренний рынок резко упадут.

После 4 июня Минфин может увеличить объем покупок валюты. Это создаст дополнительный спрос на валютном рынке и станет фактором давления на рубль. Если Минфин действительно увеличит покупки, ситуация для валюты начнет заметно меняться. С одной стороны, ведомство ориентируется на цены предыдущего месяца. С другой — на нефтяном рынке сохраняется давление, а дисконт Urals к Brent продолжает расти «, — сказал Арронет.

По его словам, с учетом временного лага это может привести к росту спроса на валюту при снижении ее поступления из-за сокращения валютной выручки. На этом фоне рубль летом может постепенно слабеть, заключил Арронет.

По данным Investing.com, 4 июня курс доллара на внебиржевом рынке превышал 72,5 рубля.

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