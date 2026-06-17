Россиянам рассказали, как распознать недобросовестного застройщика

Слишком низкая цена квартиры в новостройке или скидка 15–20% на раннем этапе строительства может указывать на финансовые проблемы у застройщика. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист, специалист по банкротному праву Александр Шефер.

«Покупка жилья для большинства россиян — одно из самых крупных решений в жизни, поэтому перед сделкой важно проверить не только сам объект, но и строительную компанию. Одним из тревожных признаков является непрозрачность деятельности застройщика. Насторожиться стоит, если компания не раскрывает информацию о своих проектах, владельцах, акционерах и отказывается рассказывать о ходе работ. Еще один риск — слишком сложная структура проекта. Например, земля оформлена на одно юрлицо, строительство ведет другое, а продажи идут через третье,» — сказал Шефер.

Юрист также посоветовал отказаться от сделки, если представитель компании не готов предоставить разрешение на строительство, документы на землю и другую документацию по объекту. Отдельно эксперт выделил отсутствие аккредитации у банков. По его словам, кредитные организации тщательно проверяют застройщиков, и если банк не готов работать с компанией, это серьезный повод для сомнений.

Проверить стоит и публичную активность застройщика, сказал Шефер. Неработающий сайт, заброшенные страницы в соцсетях и отсутствие свежей информации о проектах могут говорить о проблемах, подчеркнул Шефер.

Он рекомендовал проверить, не внесены ли объекты компании в единый реестр проблемных, этот список контролируется и регулярно обновляется Минстроем.

Перед покупкой юрист посоветовал лично съездить на стройку. Если работы фактически не ведутся, это может быть признаком будущего долгостроя, подчеркнул Шефер. Также стоит изучить уже сданные проекты застройщика и по возможности пообщаться с жильцами, чтобы понять, как компания выполняла обещания по качеству строительства и инфраструктуре, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что квартиры в новостройках подешевели в большинстве мегаполисов России.