В Севастополе топливо будут продавать по QR-кодам

Развожаев: в Севастополе продажа топлива будет осуществляться по QR-кодам

В Севастополе продажа топлива будет проходить по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в Telegram-канале.

«Завтра продажа топлива на сети АЗС «ТЭС» будет по QR-кодам», — написал он.

Развожаев уточнил, что QR-код можно получить заранее в чат-боте, введя регистрационный номер транспортного средства. Далее следует выбрать нужный вид топлива и направить заявку. По его словам, время выдачи кодов сократилось до 1.5-2 минут.

«Полученный сегодня QR-код необходимо использовать в период с 09:00 до 21:00 завтра», — написал он, добавляя, что неиспользованные коды аннулируются, и потребуется заново подать заявку.

Глава Севастополя также напомнил о действующих ограничениях: заправить можно 20 литров в одну машину, отпускать топливо в канистры нельзя.

Несколькими часами ранее исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Севастополя Алексей Парикин сообщил, что ситуация с топливом в городе начала приходить в норму.

Ранее корреспондент «Газеты.Ru» убедился, что на автозаправочных станциях Москвы нет проблем с бензином.