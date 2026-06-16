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Бизнес

Россияне резко потеряли интерес к покупке жилья в Эмиратах

«Ведомости»: спрос на недвижимость в ОАЭ со стороны россиян упал на 64,3%
frantic00/Shutterstock/FOTODOM

Спрос россиян на недвижимость в ОАЭ упал более чем на 60% на фоне ближневосточного конфликта и перегретого рынка. Это следует из отчета компании Sunway Estates, с которым ознакомились «Ведомости».

С марта по май покупатели из России приобрели в Эмиратах около 1,5 тысячи объектов недвижимости — по сравнению с 4,2 тысячи сделок в аналогичный период прошлого года. Спад составил 64,3%, уточнил управляющий директор Sunway Estates Алексей Амбросов.

По его оценке, главным фактором снижения спроса стали проблемы с авиарейсами из-за боевых действий между США, Израилем и Ираном. При этом Амбросов отметил, что уже к началу нынешнего года рынок недвижимости в ОАЭ был перегрет.

Гендиректор франшизы «Kalinka ОАЭ» Анастасия Тян добавила, что ближневосточный конфликт заставил многих потенциальных российских покупателей недвижимости в Эмиратах отложить планы, поскольку вопросы безопасности и стабильности являются для них ключевыми: типичный такой клиент — это частное лицо, которое ищет жилье для сохранения сбережений и/или переезда с семьей.

На пике паники из-за конфликта, который возник в марте, скидки на жилье в ОАЭ достигали 15–20%, особенно на вторичном рынке, но к маю шок прошел, и продавцы вернули прежние цены. Эксперты прогнозируют, что спрос на недвижимость в Эмиратах со стороны россиян восстановится в лучшем случае к осени, но и тогда вряд ли дойдет до прошлогодних показателей.

Ранее в большинстве российских мегаполисов подешевели квартиры.

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