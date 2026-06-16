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Бизнес

Сотрудники «М.Видео» жалуются на задержку зарплаты

Сотрудник «М.Видео» заявил о задержке зарплаты в магазине Краснодара
Ja Crispy/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники розничных магазинов «М.Видео» в Краснодаре до сих пор не получили зарплату за май. Об этом «Газете.Ru» рассказал сотрудник сети, попросивший не раскрывать его имя.

По его словам, задержка затронула как минимум все магазины розницы компании в Краснодаре. Выплаты сотрудники ожидали 11 июня, однако по состоянию на 16 июня деньги так и не поступили, сказал сотрудник.

«Насколько я знаю, такая ситуация возникла не только в нашем магазине. По сообщениям в соцсетях, с задержкой выплат столкнулись сотрудники многих магазинов сети. Как минимум в Краснодаре зарплату за май не получил ни один сотрудник розницы. При этом все продолжают выходить на работу, несмотря на отсутствие выплат», — сообщил собеседник.

Он утверждает, что первые признаки возможных проблем появились еще 10 июня, когда утром не открылся местный склад компании в Краснодаре.

«Водители и сотрудники службы доставки приехали за товаром, но ворота были закрыты. Официально ситуацию объяснили вопросами, связанными с арендой помещения. Однако сами водители говорили, что причиной стала задержка зарплаты. Уже на следующий день склад и служба доставки возобновили работу», — рассказал сотрудник.

По его словам, 11 июня в системе были доступны расчетные листки за май, однако позже они исчезли. При этом объяснения причин задержки выплат, как утверждает собеседник, менялись.

«Сначала в центральном офисе говорили о технических проблемах с переводом денег, затем сообщили, что возникли ошибки в расчетах и выплаты пересчитывают», — отметил он.

Сотрудник также заявил, что на фоне падения продаж в магазинах растет недовольство персонала.

«Работаю в компании давно и могу сказать, что сейчас с продажами очень тяжело. Похоже на ситуацию времен пандемии, хотя сейчас никаких подобных ограничений нет. Зарплаты становятся все менее конкурентоспособными, поэтому многие сотрудники всерьез рассматривают возможность уйти из компании», — сказал собеседник.

Временная задержка в выплате зарплаты сотрудникам была вызвана техническим сбоем на стороне расчетной системы. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе «М.Видео». Там сообщили, что на момент публикации материала все сотрудники, столкнувшиеся с задержкой, уже получили зарплаты.

«Всем сотрудникам зарплаты уже начислены сегодня. Выплата начислена всем сотрудникам, кто ранее ее еще не получил. Все необходимые компенсации в соответствии с Трудовым кодексом РФ также будут выплачены в полном объеме», — рассказали в пресс-службе.

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