В Госдуме рассказали о проработке запрета на продажу купюр «банка приколов»

В Госдуме и Банке России обсуждают ограничение оборота купюр «банка приколов», с помощью которых мошенники обманывают граждан. Об этом заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в эфире «Коммерсантъ FM».

Он выразил уверенность в том, что массовое производство и продажу сувенирных банкнот, которые зачастую внешне почти не отличить от настоящих, надо законодательно запретить.

«Скорее всего, надо будет принять закон, который ограничивает возможность изготовления и массового распространения подобных художественных изображений», — пояснил Аксаков.

Редактор «Ъ FM» Анна Кулецкая поделилась историей о том, как случайно расплатилась такой банкнотой в салоне красоты. По ее словам, подделка мало чем отличалась от настоящей купюры номиналом 2 тысячи рублей — разве что была чуть более гладкой и тонкой. Кроме того, вместо «рублей» на ней было написано «дублей».

Билеты «Банка приколов» появились в России в 2008 году. Их выпускает торговый дом «Филькина Грамота». Со временем сувенирные купюры стали делать двусторонними, а оформление максимально приблизили к оригиналу, из-за чего их легко спутать с настоящими деньгами, особенно при плохом освещении или в спешке. Эти купюры можно купить в книжных магазинах, газетных киосках и на маркетплейсах — их используют для детских игр или на свадьбах.

Ранее московская пенсионерка обменяла у мошенников 30 млн рублей на билеты «банка приколов».