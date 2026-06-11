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Россиянам рассказали, как ФНС выявляет сдающих жилье без уплаты налогов

«Финансы Mail»: ФНС может узнать о сдаче квартиры по переводам и жалобам соседей
Lipskiy/Shutterstock/FOTODOM

Налоговая служба может выявить сдачу квартиры в аренду даже без официального договора. Одним из самых очевидных признаков являются регулярные денежные переводы от одного человека другому на одинаковые суммы в одни и те же даты месяца. Об этом пишет редакция «Финансы Mail.»

Согласно Налоговому кодексу, платить налог нужно с любого дохода от сдачи квартиры или дома в аренду независимо от срока найма.

«Подозрение могут вызвать регулярные поступления на банковскую карту собственника. Кроме того, налоговой проще установить факт аренды, если квартира снимается компанией для своих сотрудников и отражается эти расходы в бухгалтерской отчетности. Дополнительным поводом для проверки может стать наличие у человека нескольких квартир. Также информацию о сдаче жилья в аренду могут передать третьи лица. Речь идет о соседях, бывших арендаторах, управляющих компаниях, участковых или даже родственниках владельца недвижимости», — пишет издание.

После подтверждения факта сдачи жилья доказательствами могут стать выписки по банковским счетам, расписки о получении денег и показания свидетелей, предупреждает издание.

Если налоговая установит, что собственник получал доход от аренды и не платил налоги, ему придется заплатить НДФЛ, пени и штрафы, отмечает издание.

Кроме того, при крупных суммах задолженности возможна и уголовная ответственность — она может наступить, если сумма неуплаченного налога превысит 2,7 млн рублей за три финансовых года, констатирует издание.

Владельцы жилья обязаны декларировать доходы от аренды и своевременно платить налоги, чтобы избежать претензий со стороны налоговых органов, заключает издание.

Ранее пенсионерам напомнили о льготах на жилье.

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