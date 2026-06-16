В России ожидают роста переводов между супругами

Средний перевод от мужа жене к концу 2027 года может увеличиться с 10 548 рублей до 11 409 рублей. Перевод от жены мужу — с 10 265 до 11 103 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дала финансовый аналитик, преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина.

«Сейчас суммы переводов между супругами почти равны. По данным за период с 1 января 2025 года по 31 января 2026 года, мужья в среднем переводили женам 10 548 рублей, а жены мужьям — 10 265 рублей. Во второй половине 2026 года и в 2027 году суммы таких переводов продолжат расти. Один из главных факторов — инфляция. При расчете учитывается эффект сложного процента: инфляция за 2027 год будет начисляться на цены, уже выросшие к концу 2026 года. В итоге общий номинальный рост сумм переводов за полтора года составит около 8,16%», — пояснила аналитик.

По ее словам, при таком сценарии перевод от мужа жене вырастет на 861 рубль, а перевод от жены мужу — на 838 рублей.

Эксперт уточнила, что такой расчет актуален при условии постепенного снижения инфляции до целевого уровня Банка России в 4%.

Еще одним фактором роста переводов Сорокина назвала увеличение доли безналичных платежей. По ее словам, мобильные приложения и банковские экосистемы делают переводы быстрыми и часто бесплатными, поэтому семьи все чаще используют их для решения повседневных финансовых вопросов.

Кроме того, на суммы переводов будет влиять рост доходов, считает Сорокина. По ее словам, увеличение зарплат и социальных выплат позволяет семьям больше тратить, что отражается и на переводах между супругами.

16 июня отмечается Международный день семейных переводов.

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