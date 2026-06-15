Россиянам назвали главные ошибки при денежных переводах родственникам

Денежные переводы между родственниками помогают поддерживать близких в сложных жизненных ситуациях, однако нередко становятся причиной конфликтов и финансовых разногласий. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» предупредила кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Залина Казова в Международный день семейных переводов 16 июня.

«Одна из самых распространенных ошибок связана с тем, что стороны по-разному воспринимают назначение перевода. Отправитель может считать деньги разовой помощью, тогда как получатель воспринимает их как регулярную поддержку. В других случаях средства фактически передаются в долг, но условия возврата заранее не обсуждаются. Даже между родственниками важно заранее договориться, что именно представляет собой перевод: подарок, заем, участие в общих расходах или постоянную материальную помощь», — отметила Казова.

Она также призвала соблюдать осторожность при срочных просьбах о переводе денег. По словам экономиста, подобные обращения необходимо перепроверять через прямой контакт с родственником, поскольку мошенники часто используют эмоциональное давление для получения средств.

Эксперт считает, что финансовая помощь близким должна быть заранее спланирована — размер переводов, их периодичность и цели желательно определять заранее и учитывать такие расходы в личном или семейном бюджете.

«Временная поддержка родственника, потерявшего работу, помощь студенту или оплата лечения пожилых членов семьи должны рассматриваться как отдельная статья расходов», — пояснила экономист.

Она добавила, что сегодня наиболее удобными способами перевода денег остаются банковские приложения, переводы по номеру телефона и по реквизитам счета. Для небольших сумм подходят быстрые переводы, а для крупных операций лучше использовать банковские реквизиты, поскольку они позволяют точнее фиксировать назначение платежа, констатировала Казова.

Она предупредила, что регулярная финансовая помощь не должна ухудшать положение самого отправителя. Особенно рискованны ситуации, когда деньги родственникам переводятся за счет кредитов, резервных накоплений или средств, предназначенных для обязательных расходов, считает экономист.

По ее словам, длительная и бесконтрольная поддержка также может сформировать зависимость получателя от внешней помощи. Поэтому объем и необходимость таких переводов стоит периодически пересматривать, рекомендовала Казова.

Она подчеркнула, что сохранить хорошие отношения в семье помогают четкие финансовые договоренности: если деньги передаются в долг, следует заранее определить сроки и порядок возврата, а безвозмездная помощь не должна превращаться в инструмент контроля над близким человеком.

«Семейные переводы должны быть посильными для отправителя, понятными для получателя и прозрачными по своим условиям», — заключила Казова.

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