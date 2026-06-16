Названы последствия рекордного госдолга США для мировой экономики

Растущий государственный долг США способен привести к увеличению стоимости кредитов по всему миру. Такой прогноз сделали эксперты, опрошенные «Ведомостями».

Уточняется, что в мае этого года госдолг США достиг $39,2 трлн, увеличившись на $0,24 трлн. При этом средняя процентная ставка его обслуживания долга в отчетный период составляла 3,35%. Эксперты предполагают, что к 2031 году госдолг США уже достигнет 142% ВВП. Высокие процентные ставки делают долларовые активы привлекательными, что влияет на глобальную экономику, отметил профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Плеханова Михаил Гордиенко.

По словам начальника Центра рыночных стратегий Газпромбанка Егора Сусина, доллар по-прежнему остается доминирующей валютой мировой финансовой системы.

«Поэтому рост долларовых ставок и доходности будет сказываться на других регионах», — добавил он.

В качестве причин растущего госдолга США издание называет постоянный дефицит бюджета США, дорогое рефинансирование и увеличение обязательных расходов. Введение импортных пошлин американским лидером Дональдом Трампом стало своеобразной попыткой пополнить казну, отмечают «Ведомости».

В Международном валютном фонде (МВФ) ранее заявили, что для разрешения ситуации с рекордным госдолгом Вашингтону необходим четкий и целенаправленный план фискальной консолидации.

Ранее в России рекордно снизился госдолг.