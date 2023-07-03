Арбитражный суд зафиксировал иск о взыскании с Украины компенсации за водную блокаду Крыма

Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании с Украины компенсации в размере 152,222 млрд рублей за водную блокаду полуострова. Об этом в Telegram сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

«Для нас это очень значимое событие, важный результат нашей деятельности. Это также наш вклад в установление справедливости на официальном, юридическом уровне», — отметил он.

Константинов подчеркнул, что власти полуострова продолжат работать над формированием претензий к украинским лидерам и Западу, «спонсирующему все преступления киевской хунты» против Крыма и крымчан.

Глава Госсовета отметил, что после завершения российской спецоперации Запад обязательно предъявит России ущерб, нанесенный в результате военных действий «на территории бывшей Украины». Россия в свою очередь должна быть готова представить ущерб, который нанесла Крыму Украина, указал Константинов.

В 2014 году киевский режим перекрыл Северо-Крымский канал, поставлявший более 80% пресной воды для жителей Крыма. В 2022 году российские военные разлокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.