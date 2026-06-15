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Бизнес

Центробанк анонсировал пресс-конференцию с уходившей на больничный Набиуллиной

Набиуллина выступит на пресс-конференции после заседания по ключевой ставке
Кирилл Зыков/РИА Новости

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 19 июня примет участие в пресс-конференции после заседания совета директоров по ключевой ставке. Об этом сообщил регулятор в своем Telegram-канале.

В ЦБ рассказали, что пресс-конференция состоится в 15:00 мск.

В мероприятии примут участие председатель Банка России Эльвира Набиуллина и ее заместитель Алексей Заботкин.

Набиуллина в начале июня пропустила ПМЭФ и конференцию «Российский фондовый рынок». По официальной информации, она находилась на больничном. В финансовых кругах длительное отсутствие главы регулятора связывают со скорым транзитом власти в ЦБ — ее полномочия на посту главы регулятора заканчиваются в 2027 году. Однако в Кремле призвали не строить теории заговора.

Последний раз она появлялась на публике 22 мая — на VIII съезде Ассоциации банков России. Тогда она заявляла, что банковская система чувствует себя устойчивой и способна выполнять те функции, которые от нее ожидает российская экономика.

Ранее Набиуллина рассказала, какой станет экономика России через 10 лет.

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