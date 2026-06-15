Стал известен размер пособия по больничному при увольнении в июне

Экономист Балынин: пособие по больничному при увольнении в июне будет 22 тыс. руб.

Россияне могут получить около 22 тыс. рублей по больничному при увольнении в июне, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Россияне могут получить пособие по временной нетрудоспособности даже после увольнения с работы. Такая возможность сохраняется в течение 30 календарных дней после прекращения трудовых отношений. Если бывший сотрудник заболел или получил травму в течение месяца после увольнения, ему положено пособие по временной нетрудоспособности. При этом размер выплаты рассчитывается исходя из среднего заработка за два календарных года, предшествующих году болезни, и составляет 60% независимо от страхового стажа. Пособие по временной нетрудоспособности положено гражданам не только в период трудовой деятельности, но и после увольнения в течение 30 календарных дней», — отметил Балынин.

Экономист привел пример расчета. Если сотрудник получал в 2024 году зарплату 78 тыс. рублей в месяц, а в 2025 году — 88 тыс. рублей, уволился 15 июня 2026 года и заболел 22 июня, он сохранит право на больничный. За два года его заработок составит 1,992 млн рублей. После расчета среднедневного заработка и применения коэффициента 60% размер дневного пособия составит 1 637 рублей, оценил Балынин. Если болезнь продлится 14 дней, общая сумма выплаты достигнет 22,9 тыс. рублей, сказал экономист. Первые три дня оплатит бывший работодатель, а остальные — Социальный фонд России, добавил эксперт.

Балынин напомнил, что пособие по временной нетрудоспособности облагается налогом на доходы физических лиц.

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