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Бизнес

Россияне предпочитают деньги, а не скидки от банков

ВТБ: 63% опрошенных россиян предпочитают кешбэк рублями, а не скидки от банков
Morkovka1979/Shutterstock/FOTODOM

Кешбэк рублями оказался самым привлекательным бонусом по кобрендинговым картам для россиян. Такой вариант выбрали 63% участников опроса, проведенного ВТБ. Результаты есть у «Газеты.Ru».

Еще 16% респондентов предпочитают получать скидку при оплате товаров, 11% — баллы для последующих трат у партнеров, а 3% — мили для путешествий.

Регулярно пользуется кобрендинговыми картами во время покупок треть опрошенных. Самая высокая доля таких пользователей зафиксирована в Северо-Западном федеральном округе — 46%.

Главной причиной оформления и использования таких карт россияне назвали повышенный кешбэк за покупки у партнера. Этот вариант выбрали 40% респондентов. Еще 31% привлекает кешбэк за все покупки, а 13% — специальные цены на товары для держателей карты.

Больше всего россияне готовы оформить кобрендинговую карту, если партнером выступает аптека. Такой вариант выбрали 72% опрошенных. Также интерес вызывают магазины одежды — 57%, АЗС — 48%, сервисы такси и каршеринга — 37%, онлайн-кинотеатры и стриминги — 31%.

Предпочтения различаются по регионам. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области чаще выбирают кешбэк рублями — 74%, а также партнерство с аптеками — 81%. На Северном Кавказе выше интерес к скидкам при оплате и магазинам одежды. В Центральном федеральном округе заметнее спрос на карты с АЗС, а на Северо-Западе и Урале — с сервисами такси и каршеринга.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

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