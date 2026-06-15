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Бизнес

Макрон ответил на угрозы Трампа

Макрон: Франция не поддастся на угрозы Трампа по винным пошлинам
Annegret Hilse/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна не поддастся на угрозы президента США Дональда Трампа о введении пошлин в размере 100% на французские вина. Об этом сообщает Reuters.

Поводом для конфликта стал французский цифровой налог на американские технологические гиганты. Макрон подчеркнул, что этот налог установлен европейцами и является частью законодательства.

«Не Соединенные Штаты принимают решения относительно европейского законодательства», — сказал президент Франции.

До этого американский лидер пригрозил Макрону введением 100-процентных пошлин на все вина и шампанское из Франции. Трамп потребовал отменить налог в 3% на американские технологические компании, иначе Париж столкнется с серьезными ограничениями на рынке США, на который приходится пятая часть мировых продаж французского виноделия — более $2 млрд в год. Президент США заявил, что у него не останется выбора, кроме как ввести пошлины, если французский лидер не отменит налог с продаж.

Французский налог на цифровые услуги, известный как налог GAFAM, действует с 2019 года. Он взимается с местных доходов таких компаний, как Alphabet (материнская компания Google), Amazon, Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и Apple.

Ранее США запланировали новые пошлины для 60 стран.

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