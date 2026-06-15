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Стало известно, на сколько вырос турпоток в Анапу

Вице-президент АТОР Ромашкин: турпоток в Анапу вырос на 30-40% за год
WR studio/Shutterstock

В 2026 году турпоток в Анапу вырос на 30-40% в годовом выражении. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

По словам Ромашкина, пляжи в Анапе открылись, люди уже купаются, идет установка лежаков, зонтиков у арендаторов пляжей.

«В январе, когда мы открыли продажи на летний сезон, Анапа прирастала на 30-40% год к году. Отчасти это был эффект низкой базы 2025 года. В то же время ожидание открытия пляжей в Анапе стимулировало российских туристов, и они очень живо все раскупали. В целом Анапа по числу туристов идет сейчас где-то посередине между 2024 и 2025 годами. Если брать абсолютные цифры, то в хороший 2024 год Анапу посетили около 5 млн туристов, в прошлом провальном году из-за разлива в декабре 2024 года было примерно 2,5 млн туристов. Полное восстановление турпотока в Анапе произойдет уже, вероятно, только в 2027 году. Ожидаем, что курортная отрасль, которая сильно пострадала в прошлом году — практически все сработали в убыток — в этом году все-таки начнет восстанавливаться и компенсировать потери прошлого года», — отметил Ромашкин.

По его словам, Анапа является направлением именно внутреннего туризма, иностранцев в Анапе ожидать не стоит. Ромашкин уточнил, что иностранцы, приезжающие в Россию, практически не интересуются пляжным отдыхом в стране. Лидерами по приему зарубежных гостей остаются Москва, Санкт-Петербург и Дальний Восток, уточнил Ромашкин.

«Иностранным туристам крайне тяжело добраться до Анапы. Они выбирают хабы с развитым авиасообщением (Москва, Петербург) или приграничные регионы на Дальнем Востоке (Владивосток, Благовещенск), куда удобно добираться самолетом или переходить границу пешком/на автобусе», — заключил Ромашкин.

Ранее в РСТ предрекли наплыв американских туристов на Чукотку.

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