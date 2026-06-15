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Россиянам назвали риск использования ИИ

Эксперт Роскачества Кузьменко: россияне могут разучиться думать из-за ИИ
Anggalih Prasetya/Shutterstock/FOTODOM

Если россияне будут неправильно использовать нейросети, они разучатся думать. Об этом «Газете.Ru» заявил руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

«Отучают ли нейросети думать? Безусловно, да, если речь идет о неправильном сценарии использования. Когда человек передает нейросети всю интеллектуальную работу, не вникая в суть, не проверяя результат и не формируя собственное мнение, он добровольно отдает ей свой критический аппарат. Нейросеть становится не помощником, а исполнителем. И это приводит к печальным последствиям: растет количество искажений информации и невыявленных ошибок, а человек теряет навык самостоятельного мышления. Причем в зоне риска абсолютно все. Это и школьники, которые готовят домашние задания через нейросеть, а на экзаменах обнаруживают, что ничего не знают. Это и студенты, чьи дипломы пишет алгоритм. И, конечно, офисные сотрудники, которые перекладывают на нейросеть отчеты, презентации и часть своих прямых обязанностей, а на совещаниях демонстрируют полное отсутствие инициативы и глубины. Проблема носит системный характер и не щадит ни новичков, ни опытных профессионалов», — отметил Кузьменко.
 
По его словам, чтобы избежать негативных последствий при работе с нейросетями, нужно четко разграничить для себя: нейросеть — это инструмент, помощник, но не исполнитель. Эксперт рекомендовал всегда сначала формулировать собственные ответы или решения и только потом сверять их с результатами нейросетей. Кузьменко призвал не давать ИИ готовый ответ, а объяснять логику и приводить источники — это развивает критическое мышление. Эксперт посоветовал никогда не копировать готовое решение от ИИ и делать «цифровые паузы»: периодически решать задачи без помощи ИИ, тренируя свой мозг.
 
По словам Кузьменко, важно правильно встроить ИИ в учебу и работу, чтобы он не снижал вашу самостоятельность. Идеальный сценарий — использовать нейросети как тренажер для развития навыков, считает эксперт. По его словам, ИИ можно применять для анализа больших массивов данных, для поиска ошибок в собственной работе или для генерации идей, которые вы потом проверите самостоятельно. Нейросети должны помогать вам учиться формулировать хорошие вопросы, а не давать готовые ответы, подчеркнул Кузьменко. Тогда они станут не «убийцей мышления», а мощным катализатором вашего интеллектуального роста, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что работодатель может ограничить использование ИИ.

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