Россиянам назвали риск использования ИИ

Если россияне будут неправильно использовать нейросети, они разучатся думать. Об этом «Газете.Ru» заявил руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

«Отучают ли нейросети думать? Безусловно, да, если речь идет о неправильном сценарии использования. Когда человек передает нейросети всю интеллектуальную работу, не вникая в суть, не проверяя результат и не формируя собственное мнение, он добровольно отдает ей свой критический аппарат. Нейросеть становится не помощником, а исполнителем. И это приводит к печальным последствиям: растет количество искажений информации и невыявленных ошибок, а человек теряет навык самостоятельного мышления. Причем в зоне риска абсолютно все. Это и школьники, которые готовят домашние задания через нейросеть, а на экзаменах обнаруживают, что ничего не знают. Это и студенты, чьи дипломы пишет алгоритм. И, конечно, офисные сотрудники, которые перекладывают на нейросеть отчеты, презентации и часть своих прямых обязанностей, а на совещаниях демонстрируют полное отсутствие инициативы и глубины. Проблема носит системный характер и не щадит ни новичков, ни опытных профессионалов», — отметил Кузьменко.



По его словам, чтобы избежать негативных последствий при работе с нейросетями, нужно четко разграничить для себя: нейросеть — это инструмент, помощник, но не исполнитель. Эксперт рекомендовал всегда сначала формулировать собственные ответы или решения и только потом сверять их с результатами нейросетей. Кузьменко призвал не давать ИИ готовый ответ, а объяснять логику и приводить источники — это развивает критическое мышление. Эксперт посоветовал никогда не копировать готовое решение от ИИ и делать «цифровые паузы»: периодически решать задачи без помощи ИИ, тренируя свой мозг.



По словам Кузьменко, важно правильно встроить ИИ в учебу и работу, чтобы он не снижал вашу самостоятельность. Идеальный сценарий — использовать нейросети как тренажер для развития навыков, считает эксперт. По его словам, ИИ можно применять для анализа больших массивов данных, для поиска ошибок в собственной работе или для генерации идей, которые вы потом проверите самостоятельно. Нейросети должны помогать вам учиться формулировать хорошие вопросы, а не давать готовые ответы, подчеркнул Кузьменко. Тогда они станут не «убийцей мышления», а мощным катализатором вашего интеллектуального роста, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что работодатель может ограничить использование ИИ.